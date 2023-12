Banner Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Banner-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Banner im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,4 % auf, was 134,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Banner neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Banner-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 36,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 22,92, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben eine überwiegend positive Bewertung für Banner. Es liegen 1 positive und keine negativen Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 50 USD, was zu einer potenziellen negativen Veränderung von -9,29 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 55,12 USD führen könnte. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Banner-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

