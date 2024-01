Bankwell Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Bankwell-Aktie betrachten wir den 7-Tage-RSI, der derzeit bei 79,45 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei eine Abweichung von +14,64 Prozent festgestellt wurde. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +5,95 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Bankwell-Aktie ist ebenfalls positiv, wie aus der Analyse von sozialen Plattformen hervorgeht. Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Begriffen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bankwell-Aktie derzeit 6,46, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.