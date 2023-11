Bankwell Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Bankwell eingestellt waren. Es gab vier positive Tage und nur einen negativen Tag, an dem es keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie von Bankwell in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Bewertung von einem Gut und keine negativen Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen von Analysten gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 26 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 27,61 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -5,83 Prozent prognostiziert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung durch die Analysten führt.

Die Dividendenrendite für Bankwell liegt bei 3,35 Prozent, was über dem Durchschnitt von 2,32 Prozent liegt und somit positiv bewertet wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Aktie von Bankwell eine neutrale Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Bankwell in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik, während die Analysteneinschätzung und der RSI auf eine neutrale Bewertung hindeuten.