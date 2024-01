Bankinter Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Bankinter":

Die technische Analyse zeigt, dass die Bankinter derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 5,82 EUR, und der aktuelle Kurs der Aktie (5,796 EUR) liegt um -0,41 Prozent über diesem Trendsignal. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 6,12 EUR, was einer Abweichung von -5,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Anlegerstimmung bei Bankinter ist insgesamt eher neutral, basierend auf Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53,13 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine überkaufte Situation, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für Bankinter. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Bankinter aktuell als "Neutral" eingestuft wird, wobei die Anlegerstimmung und der RSI zu einer negativen Gesamtbewertung führen.