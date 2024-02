Bankinter Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Bankinter":

Die Diskussionen über Bankinter auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bankinter liegt bei 33,91, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung für Bankinter hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Bankinter-Aktie bei 5,9 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 5.782 EUR führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend erhält Bankinter eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des RSI und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Die technische Analyse führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.