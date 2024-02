Bankinter Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Bankinter":

Die Bankinter-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5,754 EUR gehandelt, was -2,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -2,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt positiven Rating für Bankinter auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bankinter-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bankinter basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben einen klaren Hinweis auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Bankinter-Aktie. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Bankinter in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.