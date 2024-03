Banking Equipment Aktie: Wann tut sich was?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banking Equipment beträgt 33, was verglichen mit dem KGV von 0 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Banking Equipment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 11,77 CNH, wobei der letzte Schlusskurs (12,29 CNH) auf ähnlichem Niveau liegt (Unterschied +4,42 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 10,93 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs um +12,44 Prozent darüber liegt. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating für Banking Equipment. Zusammenfassend wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Banking Equipment in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,05 Prozent. In derselben Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,68 Prozent, was einer Outperformance von +19,73 Prozent für Banking Equipment entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,35 Prozent, wobei Banking Equipment 24,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Banking Equipment bei 1,88 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.