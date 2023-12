Banking Equipment Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die Banking Equipment Aktie wird in verschiedenen Kategorien analysiert, um Anlegern eine umfassende Bewertung zu ermöglichen. Im Bereich der Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 1,59 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Banking Equipment bei 12 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,66 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +5,5 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf einem Abstand von +3,26 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtnote "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Banking Equipment bei 54,07, was als "Neutral" betrachtet wird. Ein ähnlicher Wert wird auch beim RSI25 beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Schließlich wird die Aktie auch anhand fundamentaler Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33 zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt das KGV der Banking Equipment auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt.

Insgesamt bieten diese Analysen Anlegern einen Einblick in die unterschiedlichen Aspekte der Banking Equipment Aktie und ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung.