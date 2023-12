Bank of the James Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

Der Aktienkurs der Bank Of The James hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -14,27 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -4,45 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -9,81 Prozent. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,82 Prozent, wobei die Bank Of The James um 19,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank Of The James derzeit bei 10,22 USD verzeichnet. Mit einem Aktienkurs von 11,03 USD ergibt sich ein Abstand von +7,93 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,05 USD, was einer Differenz von +9,75 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Bank Of The James als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,35, was insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" ist (15,91). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bank Of The James derzeit bei 3, was zu einer negativen Differenz von -134,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bank Of The James eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten heute.