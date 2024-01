Bank of the James Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs der Bank Of The James weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor eine Rendite von -2,85 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,14 Prozent, während die Bank Of The James nur 4,99 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Bank Of The James mit 3,29 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 138,81 %. Die Differenz beträgt 135,52 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über die Bank Of The James diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of The James-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (12,08 USD) liegt deutlich darüber (+18,32 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darüber (+13,21 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Bank Of The James-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.