Bank of the James Aktie: Einfach unglaublich

Der Vergleich des Aktienkurses der Bank Of The James zeigt, dass die Rendite im letzten Jahr bei -2,32 Prozent lag. Im Finanzsektor liegt die Aktie damit 5,31 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,99 Prozent. Im Bereich Handelsbanken beträgt die mittlere jährliche Rendite -2,35 Prozent, wobei Bank Of The James aktuell 0,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 10,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,58 USD liegt, was einem Unterschied von +10,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Bank Of The James in den letzten Wochen kaum verändert hat. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Bank Of The James aktuell mit einem Wert von 75,36 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Schlecht".