Bank of the James Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Bank of The James-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,46 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,75 USD, was einem Anstieg von 12,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,86 USD, was einem minimalen Rückgang von 0,93 Prozent entspricht, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Bank of The James-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Die Dividendenrendite der Bank of The James beträgt derzeit 3,3 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,86 % für "Handelsbanken" niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of The James liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,75 für "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Finanzen" liegt die Rendite der Bank of The James-Aktie mit -2,32 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Handelsbanken" liegt die Rendite der Bank of The James mit 0,33 Prozent unter dem Durchschnitt von -1,99 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.