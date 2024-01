Bank of the James Aktie: Alles nach Plan!

Die fundamentale Analyse der Bank Of The James zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,23 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bank Of The James.

Die Dividendenrendite für Bank Of The James beträgt 3,29 Prozent, was über dem Mittelwert von 2,15 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Bank Of The James eine Performance von -2,85 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,9 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,75 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 13,93 Prozent unter dem Durchschnittswert von 11,08 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bank Of The James ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.