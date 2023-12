Bank of Zhengzhou Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Bank of Zhengzhou wird derzeit an der Börse unterbewertet, basierend auf ihrem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,03, das unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien wider. Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie jedoch im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,18 Prozent erzielt, was 13,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -3,97 Prozent, und die Bank of Zhengzhou liegt aktuell 16,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Bank of Zhengzhou von 0,81 HKD sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Diese Einschätzungen werden ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Bank of Zhengzhou derzeit eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,17 % als "Schlecht" eingestuft wird.

