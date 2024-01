Bank of ZhengzhouClass A Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die fundamentale Analyse der Bank of Zhengzhou zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,04 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel der "Handelsbanken" (KGV: 5,61) liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Auf Basis des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als neutral bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 40 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 55,56 Punkten. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Bank of Zhengzhou im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,88 Prozent erzielt, was 13,01 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich der Handelsbanken liegt die Aktie sogar 10,67 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Anleger-Stimmung wird die Bank of Zhengzhou ebenfalls als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen zu der Aktie in sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

