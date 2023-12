Bank of ZhengzhouClass A Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Bank of Zhengzhou hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Bank of Zhengzhou ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Bank of Zhengzhou im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,18 % erzielt, was 13,7 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,97 %, und die Bank of Zhengzhou liegt aktuell 16,2 % darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist die Bank of Zhengzhou sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Schlecht" einzustufen. Der aktuelle Kurs liegt -5,81 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -14,74 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.