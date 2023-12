Bank of ZhengzhouClass A Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bank Of Zhengzhou wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Bank Of Zhengzhou weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In den letzten zwei Wochen wurde Bank Of Zhengzhou von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of Zhengzhou bei 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt von 5,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist und folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bank Of Zhengzhou niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 7,23 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.