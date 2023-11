Bank of Toyama, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Bank Of Toyama wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1716,95 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1725 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,47 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1774,12 JPY, was einer Abweichung von -2,77 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für das Rating eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Bank Of Toyama war in den vergangenen Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die Anleger diskutierten weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bank Of Toyama-Aktie beträgt 23, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,14, was darauf hindeutet, dass die Bank Of Toyama weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Bank Of Toyama konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.