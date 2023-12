Bank of Toyama Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Bank Of Toyama liegt der RSI aktuell bei 70,21, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt für die Bank Of Toyama einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 1713,44 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1682 JPY, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz, also das Stimmungsbild und die Diskussionsintensität unter Investoren und Nutzern im Internet, ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktivität und die Stimmungsänderungen zeigen kaum Veränderungen.

Insgesamt ergibt sich also für die Bank Of Toyama eine neutrale Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anleger-Stimmung und Sentiment.