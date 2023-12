Bank of Tianjin Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs der Bank of Tianjin hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -6,89 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Bank of Tianjin eine Outperformance von +6,34 Prozent erzielt hat. Der Finanzsektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -6,7 Prozent, und die Bank of Tianjin lag 6,15 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Bank of Tianjin ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Bank of Tianjin liegt mit einem Wert von 7,09 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,56, was bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI) als Signal der technischen Analyse. Der RSI der Bank of Tianjin liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,05 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei der Bank of Tianjin in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.