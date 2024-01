Bank of Tianjin Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Dividendenrendite der Bank Of Tianjin-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 7,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Bank Of Tianjin-Aktie ein Durchschnitt von 1,77 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,7 HKD, was einem Unterschied von -3,95 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Bank Of Tianjin-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,09 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 26 Prozent, wodurch die Aktie als "teuer" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) dient der Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 46,25 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Bank Of Tianjin-Aktie.

Insgesamt erhält die Bank Of Tianjin-Aktie demnach "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf ihre Dividendenrendite, technische Analyse, fundamentale Kriterien und den Relative Strength Index.

