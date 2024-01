Bank of Tianjin Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die technische Analyse der Bank Of Tianjin-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 1,77 HKD beträgt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,7 HKD, was einem Unterschied von -3,95 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Handelsbanken-Branche hat die Bank Of Tianjin in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,65 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -10,21 Prozent gefallen ist. Ebenso lag die Rendite der Bank Of Tianjin mit -0,56 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors von -7,87 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 7,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Bank Of Tianjin eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 46,25, dass die Aktie neutral einzustufen ist. Somit erhält die Bank Of Tianjin eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.