Bank of Tianjin Aktie: Reagiert die Aktie?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Bank of Tianjin als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bank of Tianjin-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 46,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende ist die Bank of Tianjin im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (7,3 %) mit einer Ausschüttung von 0 % niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,56 Prozent erzielt, was 13,95 Prozent über dem Durchschnitt (-14,51 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -15,03 Prozent, wobei die Bank of Tianjin aktuell 14,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Bank of Tianjin auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daraus ergibt sich die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bank of Tianjin in Bezug auf den Relative Strength-Index als Neutral-Titel, in Bezug auf die Dividende als Schlecht und in Bezug auf die Stimmung als Neutral einzustufen ist.