Bank of Tianjin Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Bank of Tianjin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,78 HKD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs und deutet darauf hin, dass die Aktie als "neutral" bewertet werden kann. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,76 HKD nah am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 7,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Daher erhält die Bank of Tianjin-Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "schlechte" Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Bank of Tianjin-Aktie eine Rendite von -19,12 Prozent auf, was mehr als 13 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine "schlechte" Bewertung für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Bank of Tianjin-Aktie eine "neutrale" Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Zusammenfassend kann die Aktie der Bank of Tianjin insgesamt als "neutral" bewertet werden.