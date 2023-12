Bank of Tianjin Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Tianjin bei 6. Das bedeutet, dass die Börse 6,58 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt, was 17 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. In der Kategorie "Handelsbanken" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 5, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bank of Tianjin führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,48 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ist somit "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Bank of Tianjin haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionen eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bank of Tianjin im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bank of Tianjin. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".