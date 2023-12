Bank of Suzhou Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Bank Of Suzhou wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bank Of Suzhou weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,59 und zeigt somit ebenfalls an, dass die Bank Of Suzhou weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung bei der Bank Of Suzhou festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussion über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung wurde ebenfalls analysiert und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Bank Of Suzhou diskutiert wurde. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 6,9 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,46 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 6,47 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Bank Of Suzhou für die verschiedenen Analysen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bank of Suzhou kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Bank of Suzhou jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bank of Suzhou-Analyse.

Bank of Suzhou: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...