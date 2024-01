Bank of Southern CaliforniaA Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Southern California wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Southern California vor.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Southern California daher für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt einen Wert von 69,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 23,45, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Southern California in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der letzten beiden Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ist die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" zu bewerten.