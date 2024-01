Bank of Southern CaliforniaA Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwei Wochen wurde Southern California von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung zahlreicher Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Gesamtstimmung der Anleger wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 17,35 USD nun +14,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,11 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 16,33, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 19 eine Überverkauft-Situation. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Southern California zeigt insgesamt 1 Kaufempfehlung, 1 Neutral-Einstufung und 0 negative Bewertungen. Innerhalb eines Monats gibt es 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 negative Bewertungen, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 0 USD, was auf eine negative Entwicklung von -100 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.