Bank of Southern CaliforniaA Aktie: Jetzt ist alles möglich

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Southern California-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Southern California. Somit erhält die Aktie von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Southern California-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers bei einem Wert von 14,89 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 15 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,74 Prozent). Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 16,46 USD, was einer Differenz von -8,87 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall wird die Southern California-Aktie dementsprechend mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Southern California festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Southern California daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Southern California beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -138,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Bank of Southern CaliforniaA-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bank of Southern CaliforniaA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bank of Southern CaliforniaA-Analyse.

Bank of Southern CaliforniaA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...