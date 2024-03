Bank of Southern CaliforniaA Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Southern California liegt bei 53,24, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Southern California liegt bei 52. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ebenfalls eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Southern California derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -138,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Southern California von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Southern California als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates zu Southern California aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 0 USD, was einer Erwartung in Höhe von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 14,79 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionen rund um Southern California auf Plattformen der sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Southern California bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.