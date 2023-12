Bank of Southern CaliforniaA Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) der Southern California weist eine Bewertung von 11,28 auf, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Zudem beträgt der RSI25 für die Southern California 17, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Kategorie somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Southern California festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Southern California in dieser Stufe somit ein "Neutral".

Aus technischer Sicht ist die Southern California mit einem Kurs von 17,02 USD aktuell +15,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +16,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Southern California eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Southern California von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.