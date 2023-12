Bank of South Carolina Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überkaufte Titel hin, während ein niedriger RSI darauf hinweist, dass Titel überverkauft sind. In Bezug auf die Bank Of South Carolina zeigt der RSI7 einen Wert von 17,22, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 31,46 und zeigt an, dass Bank Of South Carolina derzeit neutral ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of South Carolina einen Wert von 12,78 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,03. Daher wird das Wertpapier als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Bank Of South Carolina durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Für Bank Of South Carolina zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bank Of South Carolina somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.