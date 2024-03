Bank of South Carolina Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Aktienanalyse: Bank of South Carolina mit geringer Dividendenrendite

Investoren, die derzeit in die Aktie der Bank Of South Carolina investieren, könnten eine geringere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt erzielen. Mit einer Rendite von 5,23 % liegt der Ertrag um 133,36 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Bank Of South Carolina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,37 Prozent, was einer Underperformance von -18,51 Prozent im Vergleich zur Handelsbanken-Branche entspricht. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 5,45 Prozent, wobei die Bank Of South Carolina um 26,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Bank Of South Carolina eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Bank Of South Carolina derzeit als überkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 73,33 Punkten. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Bank Of South Carolina daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.