Bank of South Carolina Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs der Bank Of South Carolina hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,28 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Finanzbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,74 Prozent, wobei die Bank Of South Carolina mit 15,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien hauptsächlich positive Bewertungen für die Bank Of South Carolina abgegeben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank Of South Carolina bei 13,29 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 13,57 USD notiert, was einem Abstand von +2,11 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 13,07 USD, was einer Differenz von +3,83 Prozent entspricht. Beide Zeiträume ergeben zusammen eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank Of South Carolina zeigt einen Wert von 60,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,2 und unterstützt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".