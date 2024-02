Bank of South Carolina Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Anlegerdiskussionen über Bank Of South Carolina in den sozialen Medien deuten auf eine eher negative Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen gehäuft, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bank Of South Carolina im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Rendite von 5,23 % aus, was 133,63 Prozentpunkte weniger als die üblichen 138,87 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analysebasis zeigt ebenfalls ein negatives Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of South Carolina mit einem Wert von 12,66 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 18,86, was einen Abstand von 33 Prozent ergibt. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.