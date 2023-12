Bank of South Carolina Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of South Carolina liegt derzeit bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,93 für Handelsbanken unterdurchschnittlich ist, nämlich um etwa 20 Prozent. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Bank Of South Carolina derzeit mit 14,5 USD um +20,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +8,13 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bank Of South Carolina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,28 Prozent erzielt hat. Das ist eine Underperformance im Vergleich zum Durchschnitt von -4,12 Prozent für ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche, und auch im Vergleich zum Finanzsektor, wo eine mittlere Rendite von 5 Prozent erzielt wurde, liegt die Aktie mit einem Wert von -18,28 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen Wert von 14,71 wird die Bank Of South Carolina als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal gilt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.