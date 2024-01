Bank of South Carolina Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bank Of South Carolina. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 31,97 im neutralen Bereich, so dass die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt Bank Of South Carolina damit 24,37 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,72 Prozent, und Bank Of South Carolina liegt aktuell 15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of South Carolina aktuell 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt von 15 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Bank Of South Carolina auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,02 USD liegt, was einer Abweichung von +12,68 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,76 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+17,71 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Bank Of South Carolina-Aktie führt.