Bank of South Carolina Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs der Bank of South Carolina hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Bank Of South Carolina damit 23,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,69 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 2,04 Prozent, wobei die Bank Of South Carolina aktuell 15,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie der Bank Of South Carolina wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of South Carolina liegt bei 44,64 und wird daher als "Neutral" bewertet. Weiterhin zeigt der RSI25 einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat deutlich eingetrübt ist. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie der Bank Of South Carolina somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance und des eingetrübten Sentiments der Anleger.