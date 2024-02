Bank of South Carolina Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Diskussionen rund um Bank Of South Carolina auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen gehäuft. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Bank Of South Carolina liegt bei 52,63, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei Bank Of South Carolina konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen war jedoch feststellbar. Insgesamt bekommt Bank Of South Carolina für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Wer aktuell in die Aktie von Bank Of South Carolina investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 133,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.