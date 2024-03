Bank of Shanghai Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte über 14 Tage hinweg eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bank of Shanghai unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret handelte es sich um 5 "Gut"-Signale auf der Basis der Kommunikation. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei Bank of Shanghai konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Bank of Shanghai für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,18 Prozent erzielt und liegt damit 15,74 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 5,68 Prozent, und Bank of Shanghai liegt aktuell 9,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of Shanghai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,13 CNH liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (6,58 CNH) deutlich darüber (+7,34 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Rating, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt. In Summe wird die Bank of Shanghai-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.