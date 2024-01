Bank of Shanghai Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs der Bank of Shanghai hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 5,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Handelsbanken" beträgt -1,43 Prozent, so dass die Bank of Shanghai aktuell 9,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Shanghai bei 6,07 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,97 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,65 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,97 CNH, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Bank of Shanghai veröffentlicht wurden. Dennoch zeigen analytische Untersuchungen, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Bewertung beim Anleger-Sentiment.

Das Internet hat eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Bank of Shanghai gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt positiv bewertet.