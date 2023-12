Bank of Scotia Prefries 40 Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Bank Of Nova Scotia insgesamt 15 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 11 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die aktuellen Reports der Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung. Dadurch erhält das Bank Of Nova Scotia-Wertpapier aus dem letzten Monat insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel für das Wertpapier beträgt 60,58 CAD, was ein Abwärtspotenzial von -5,69 Prozent vom letzten Schlusskurs (64,23 CAD) bedeutet. Daher empfehlen die Analysten das Wertpapier als "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bank Of Nova Scotia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion stellte fest, dass in den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Deshalb ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung. Zusätzlich wurden 6 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, wodurch wir eine "Gut"-Empfehlung aussprechen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Nova Scotia-Aktie beträgt aktuell 18, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. In Bezug auf den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Bank Of Nova Scotia beträgt 7,14 Prozent, was 1,93 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bank Of Nova Scotia eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.