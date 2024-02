Bank of Scotia Prefries 40 Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Bank of Nova Scotia zahlt derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbanken. Mit 6,74 % im Vergleich zu 4,3 % beträgt der Unterschied 2,44 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" einstuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,75 Euro für jeden Euro Gewinn von Bank Of Nova Scotia zahlt. Dies liegt 9 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche von 9 und führt zu einer Überbewertung des Titels, der daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine neutral Diskussionsintensität, jedoch eine negative Veränderung der Stimmung. Dementsprechend wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) der Bank of Nova Scotia und kommt zu dem Schluss, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 signalisieren, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.