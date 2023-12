Bank of Scotia Prefries 40 Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Bank Of Nova Scotia liegt bei 30,5, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 37,1, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Nova Scotia beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 8,76) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors erzielte die Aktie der Bank Of Nova Scotia im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,48 Prozent, was einer Unterperformance von 15,19 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 6,71 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank Of Nova Scotia aktuell bei 64,02 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 62,08 CAD, was einer Abweichung von -3,03 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 59,25 CAD ergibt eine Differenz von +4,78 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.