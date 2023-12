Bank of San Francisco Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dieser Index ist ein guter Anhaltspunkt, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Bank Of San Francisco-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 24,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bank Of San Francisco derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,19 USD, während der Aktienkurs mit 26,65 USD um +25,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,11 USD führt zu einem "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso führte die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat zu einem "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Bank Of San Francisco-Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Bank Of San Francisco ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien besonders positiv. Die positiven Themen bei den Diskussionen in den vergangenen Tagen führen insgesamt zu einer Einschätzung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bank Of San Francisco, sowohl aus technischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung.