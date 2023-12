Bank of Qingdao Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Bank Of Qingdao betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie der Bank Of Qingdao für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 8,76 Prozent liegt die Bank Of Qingdao 1,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent in der Kategorie "Handelsbanken". Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten attraktiv und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung für die Bank Of Qingdao. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,28 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,95 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2 HKD ergibt eine Abweichung von -2,5 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Bank Of Qingdao haben in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie der Bank Of Qingdao in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.