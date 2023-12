Bank of Qingdao Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs der Bank of Qingdao ist in den letzten 12 Monaten um -39,7 Prozent gesunken, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -33,56 Prozent darstellt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,47 Prozent, was bedeutet, dass die Bank of Qingdao um 32,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Performance als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 3,68, was 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Bank of Qingdao unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bank of Qingdao aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,28 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,95 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,47 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2 HKD, was einer Abweichung von -2,5 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über die Bank of Qingdao zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Bank of Qingdao bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.