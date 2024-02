Bank of Qingdao Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Bank of Qingdao hat eine Dividendenrendite von 9,26 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 7,31 Prozent, was zu einer Differenz von +1,95 Prozent zur Bank of Qingdao-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Bank of Qingdao im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,65 Prozent, was 20,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -15,12 Prozent, und die Bank of Qingdao liegt aktuell 19,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank of Qingdao beträgt 30,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Bank of Qingdao in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".