Bank of Qingdao Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Bank of Qingdao schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einer Differenz von 1,58 Prozentpunkten (8,76 % gegenüber 7,18 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Bank Of Qingdao im Fokus der Diskussionen. Das Anleger-Sentiment wird als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bank Of Qingdao beschäftigte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Of Qingdao derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie (1,92 HKD) verläuft um -15,42 Prozent über dem GD200 des Wertes, der in Höhe von 2,27 HKD liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,99 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,52 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Bank Of Qingdao. Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.