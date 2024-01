Bank of Qingdao Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Bank of Qingdao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien 26,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -10,21 Prozent, wobei Bank of Qingdao aktuell 24,44 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Bank of Qingdao ist neutral, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren in den sozialen Medien.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of Qingdao mit einem Wert von 3,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Abweichung von 36 Prozent entspricht. Dies macht die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet als "günstig".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Bank of Qingdao kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Bank of Qingdao-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.